Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Сегодня, 18 января, глава государства находится в Санкт-Петербурге, где принимает участие в памятных мероприятиях в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году и дали жителям осажденного фашистами города надежду на спасение.

Так, глава государства встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Российский лидер пообещал выделить всем участникам войны и всем приравненным категориям по 75 тыс. рублей, труженикам тыла — по 50 тыс. рублей.

Также Путин вручил первые медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награды получили четверо ветеранов войны.

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