Рига, , 15:39 — REGNUM Руководитель отдела корпоративной коммуникации Латвийского государственного радио и телевидения (LVRTC) Винета Спругайне сообщила, что латвийская электронная подпись — eParaksta сертифицирована в ЕС, пишет портал tvnet.lv.

Сообщение об этом опубликовано в официальном издании Еврокомиссии. Сертификацию прошли следующие латвийские системы электронной идентификации: eID карта (удостоверение личности), eParaksts mobile — электронная подпись в мобильном устройстве, eParaksta — электронная подпись при помощи карты.

Таким образом жители Латвии имеющие эти документы смогут использовать их для собственной идентификации и получении услуг со стороны других государств ЕС по всей Европе. Еврокомиссия определила LVRTC официальным дилером этих услуг. Планируется, что переходный период в течение которого все страны ЕС должны интегрировать у себя латвийскую систему займёт 12 месяцев.

У жителей Латвии появится возможность удалённо учреждать предприятия, оформлять и заверять различные сделки, арендовать и покупать недвижимость и так далее. Оборот LVRTC год обратно составил 17,252 млн евро, прибыль 4,430 млн.