Москва, , 15:26 — REGNUM

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай посоветовал гражданам России окунаться в прорубь на Крещение в специально отведенных для этого местах, ни в коем случае не употреблять спиртные напитки и не курить до и после купания. Об этом 18 января он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Чиновник предупредил, что нарушение этих правил повлечет за собой ухудшение самочувствия человека. Также он отметил, что необходимо поесть примерно за 2 часа до купания и отказаться от еды непосредственно перед окунанием.

Перед погружением в прорубь необходимо тщательно разогреться, сделав разминку. После совершения таинства надо насухо вытереть тело, надеть тёплую одежду и выпить горячий чай.

«В проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку», — подчеркнул замминистра.

Кроме этого Салагай настоятельно рекомендовал воздержаться от крещенской традиции тем, кто себя плохо чувствует или имеет какие-либо хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае напомнили об опасности крещенских купаний для детей. Так, в пресс-службе Следственного управления СКР по республике предостерегли от купания в ледяной воде людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и неподготовленных к этому граждан.

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