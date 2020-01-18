Москва, , 15:18 — REGNUM К 2023 году в Москве планируется возвести 31 станцию метрополитена и два электродепо, а также проложить 80 км линий столичной подземки. Об этом заявил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству столицы Марат Хуснуллин во время своего выступления на ХI Гайдаровском форуме.

«Таким образом, по утвержденным планам мы должны выйти на показатель в 10−12 новых станций метро ежегодно», — отметил глава Стройкомплекса.

Он подчеркнул, что по-прежнему приоритетным проектом для столичных властей является строительство Большой кольцевой линии метро Москвы. Так, по его словам, в прошлом году было построено 17,9 км линий метрополитена, восемь станций и одно электродепо.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро заявил, что участок столичной подземки от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» буден введен в эксплуатацию в 2021 году.

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