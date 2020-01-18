Москва, , 14:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро заявил, что участок столичной подземки от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» буден введен в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Это важный участок — соединяет три радиальные линии метро и одну строящуюся. В планах — закончить строительство южного участка БКЛ в 2021 году», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что ввод данного участка метро Москвы улучшит транспортную доступность почти для 500 тыс. жителей, и позволит связать БКЛ с Коммунарской линией метрополитена.

Напомним, ранее в правлении ООО ИБТ сообщили, что степень готовности станции «Воронцовская» (проектное название «Калужская»), располагающаяся между станциями «Зюзино» и «Улица Новаторов» южного участка БКЛ, составляет 15%.

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