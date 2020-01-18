Симферополь, , 13:25 — REGNUM Казачьи войска Крыма и Севастополя объединились в единой Черноморское казачье войско. Решение было принято на на большом учредительном казачьем круге, который состоялся в Симферополе сегодня, 18 января.

На учредительном казачьем круге присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Численность Черноморского казачьего войска составит 5 тысяч человек. В ближайшее время оно может быть увеличено до 10 тыс. человек. Атаманом Черноморского казачьего войска стал Антон Сироткин.