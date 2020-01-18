Москва, , 11:31 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба дала рекомендации гражданам по борьбе с навязчиво рекламой, распространяемой через СМС-сообщения и звонки по мобильной связи. Об этом пишет «Российская газета».

Первым делом владельцу номера, который стал объектом навязчивой рекламы, следует проверить, не давал ли он различным банкам или же другим компаниям согласия на рассылку рекоманых сообщений. Как правило банки и компании автоматически подсовывают своим клиентам рекламные услуги при заключении договоров.

При этом звонки и сообщения могут поступать вовсе не от этих банков и компаний, а из сторонних колл-центров. В этом случае всю ответственность несет тот, кто присылает рекламный спам.

Если гражданин установил, что он не давал рассылающему рекламу субъекту никаких разрешений, то следует обратится к рассылающему с просьбой прекратить подобные рассылки.

«По вашему первому устному требованию они должны прекратить вам спам», — отметили в ФАС.

Аналогичное требование можно предъявить оператору мобильной связи, который рассылает рекламу, на получение которой вы не давали согласия.

Если компания-распространитель никак не реагирует на требования, следует обратится в региональное управление ФАС. В ведомстве надо предоставить все имеющиеся доказательства получения рекламного спама, в частности, фотографии дисплея телефона, распечатки электронной почты с рекламными письмами, детализации звонков и СМС-сообщений.