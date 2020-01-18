Белвью, США, , 11:18 — REGNUM Компания Valve опровергла информацию о том, что она работает над третьей частью Left 4 Dead. Об этом 18 января сообщил портал Engadget.

Это произошло после того, как глава подразделения Vive компании HTC в Китае Элвин Ван Грейлин разместил на своей странице в Twitter изображение, содержащее надпись о том, что Left 4 Dead, наравне с Half-Life: Alyx, будет стимулировать строс на VR-системы в 2020 году.

Через портал IGN представители Valve сообщили, что они абсолютно точно «уже много лет не работают над чем-то, связанным с Left 4 Dead».

Напомним, релиз Left 4 Dead 2 состоялся более 10 лет назад, 17 ноября 2009 года. В 2010 году игра получила премию BAFTA в номинации «Лучшая многопользовательская игра» (Multiplayer).

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