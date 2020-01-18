Красноярск, , 11:19 — REGNUM В Общественной палате — Гражданской ассамблее Красноярского края 17 января прошло обсуждение, в результате которого было решено дать отрицательный отзыв на законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия (СБН)». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждение, в котором приняли участие члены Общественной палаты края и представители двух палат Гражданской ассамблеи края — палаты образовательных и просветительских организаций и палаты организаций демографического и социального развития — возглавляла председатель региональной Общественной палаты Наталья Грушевская.

В ходе обсуждения участниками высказывалась озабоченность тем, что проблема реального насилия в семьях ещё далека от решения. Вносились различные предложения по налаживанию профилактической работы и улучшению исполнения полицией и другими структурами уже существующего законодательства.

Вместе с тем, абсолютное большинство собравшихся считает, что предлагаемый законопроект имеет весьма отдалённое отношение к реальному положению дел и, фактически, даже не является полноценным законопроектом. В нём лишь декларируются некие пожелания, которые не подкрепляются реальным наполнением и входят в противоречие со всей существующей правовой системой и уже действующей системой профилактики.

По мнению участников обсуждения, предлагаемый законопроект имеет родовые черты, которые невозможно исправить — он дискриминационен, коррупциогенен и несовместим с презумпцией невиновности. Кроме того, он не имеет научного обоснования, а необходимость его принятия опирается на фальсифицированную статистику.

Не в меньшей степени участников обсуждения волновало то, что обсуждаемый законопроект будет очевидно разрушителен для института семьи и всей системе традиционных нравственных ценностей.

Собравшиеся также учли результаты обсуждения данного законопроекта 20 декабря, которое было проведено Красноярской митрополией РПЦ и Общероссийской общественной организацией защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

По итогам обсуждения было принято решение подготовить отрицательное заключение по предложенному законопроекту и направить его в Законодательное собрание Красноярского края (для представления краевой позиции в Совет Федерации РФ) и Общественную палату РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения 20 декабря митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал этот законопроект «совсем негодным», который не только не спасёт положение с насилием в семье, а усугубит ситуацию и поставит под угрозу саму семью.

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А депутат Государственной Думы от Красноярского края Виктор Зубарев заявил, что поскольку законопроект опасен, лучше его вообще не вносить в Государственную Думу.

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