Анкара, , 15:57 — REGNUM Официальный Тбилиси не обратился к Анкаре с просьбой об экстракции задержанного в Турции жителя Грузии Миндия Горадзе по прозвищу «Лавасоглы», которого на родине называют «вором в законе». Об этом 16 января сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По данным журналистов, власти Грузии разыскивали Горадзе через Интерпол. Он был признан грузинским судом виновным в организации преступного сообщества и приговорен к 12 годам заключения.

Горадзе задержали турецкие правоохранителями в октябре 2018 года. При нем было огнестрельное оружие. С тех пор он удерживается турецкими властями, но уже в феврале 2020 года истекает срок предэкстрадиционного заключения.

Сообщается, что Анкара пыталась надавить на Тбилиси через дипломатические каналы, но это не дало результата. После истечения срока для экстрадиции власти будут вынуждены выпустить Горадзе.