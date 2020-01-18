Киев, , 11:11 — REGNUM Жителям столицы Украины предложили минимизировать использование личного транспорта и пользоваться услугами общественного транспорта в связи с загрязнением воздуха в некоторых районах Киева. Об этом 18 января заявил председатель комитета по вопросам ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Попенко пояснил, что в данный момент «не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы». Эксперт связывает это с тем, что стремительно увеличилось на улицах города количество транспортных средств после окончания новогодних праздников, а также сухой и практический безветренной погоды и температурными инверсиями.

Чиновник также сообщил, что превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе в местах скопления транспорта зафиксированы на площадях Бессарабская, Демеевская, а также на бульваре Леси Украинки. Попенко отметил, что 17 января погодные условия в столице Украины будут способствовать накоплению вредных частиц.

«Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения транспорта в такие периоды минимизация использования частного транспорта, а использование общественного транспорта, особенно в часы пик», — отметил чиновник.

Как отметил Попенко, изменения последуют после выпадения осадков, усиления ветра и понижения температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киеве зафиксирована концентрация угарного газа, сопоставимая с промышленными районами Китая, а также Нью-Йоркской агломерацией.

Читайте также: Над Украиной зафиксирована наибольшая концентрация угарного газа в мире