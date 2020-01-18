Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Разработчики из студии Camouflaj отложили релиз игры «Железный Человек», в основу которой легла технология виртуальной реальности. Об этом 18 января компания сообщила на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Camouflaj/status/1218171126875951104

Создатели игры на основе комиксов Marvel написали, что решение о переносе даты выхода игры было для них очень трудным, однако они хотят оправдать ожидания фанатского сообщества. Они сообщили, что игра выйдет 15 мая 2020 года.

Изначально дата релиза была запланирована на 25 марта 2019 года. Игра создаётся Camouflaj и Sony Interactive Entertainment «движке» (базовая программа) Unreal Engine 4 для платформы PlayStation 4.

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