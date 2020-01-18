Москва, , 09:37 — REGNUM Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Она рассказала, что начало будущей недели будет рекордно теплым в Центральной России для этого времени года. Температура воздуха в большинстве регионов Центральной России днем стабильно положительная. Снежного покрова практически нет.

Однако уже с 23 января синоптики ожидают некоторого похолодания. Температура воздуха опустится до — 6 градусов Цельсия. С 24 по 26 января местами выпадет снег, а температура упадет уже до — 8 градусов.

Насколько долго продержится такое похолодание, сказать сложно.