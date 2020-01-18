Самара, , 08:24 — REGNUM Обращение с требованием прекратить подготовку мест для купания на реке Волге в районе Полевого спуска и других местах на отрытых водоемах в Самаре направили спасатели в адрес главы Самары Елене Лапушкиной. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с тем, что лед на открытых водоемах значительно ослаб из-за осадков в виде дождя и мокрого снега, которые прошли в течение недели, существует риск провала людей под лед в случае выхода на него.

Кроме этого, спасатели просят жителей Самары и Самарской области не выходить на лед 18, 19 января и в последующие дни.

«Купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня чрезвычайно опасно», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в 2020 году в Самаре в Крещенскую ночь можно будет окунуться в купелях при Храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского по ул. Черемшанская, 244 «а» и Храме в честь Казанской иконы Божьей Матери по ул. Коммунистическая, 1.

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