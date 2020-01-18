Токио, , 08:03 — REGNUM Более 80% граждан Японии выступают за сохранение смертной казни в стране. Такие данные приводит правительство Японии, организовавшее соответствующий социологический опрос.

Опрос был проведен в ноябре 2019 года. В нем приняли участие 3000 японцев.

Согласно результатам, за сохранение смертной казни выступили 80,8% опрошенных. Они назвали смертную казнь «неизбежной». Только 9% считают, что смертную казнь в Японии следует отменить.

Среди причин, по которым японские граждане хотят сохранить смертную казнь доминирует две. Первая — это мнение, что при упразднении смертной казни чувства пострадавших и их семей не найдут успокоение. Вторая — это убеждение, что в случае особо опасных и злостных преступлений преступник должен ответить за них жизнью.

При этом почти 40% опрошенных допускают, что в будущем смертная казнь может быть отменена, но для этого должны «изменится обстоятельства». Более 58% считают, что с отменой смертной казни увеличится число особо тяжких преступлений.

Напомним, что смертная казнь в Японии осуществляется через повешение. Около сотни осужденных в Японии ожидают смертной казни. При этом в год приводятся в исполнение всего несколько смертных приговоров, остальные осужденные ждут своей участи годами.

В судебной практике Японии к смертной казни обычно приговаривают тех, кто совершил убийства нескольких человек.