Москва, , 08:05 — REGNUM Наказание «за экстремизм» в виде ссылки на один год на Новую Землю предложил депутат Госдумы Виталий Милонов (Единая Россия) для модели и телеведущей Алены Водонаевой за ее оскорбительные слова в отношении граждан, получающих маткапитал. Свое заявление парламентарий сделал в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат подчеркнул, что рождение ребенка — это колоссальный труд и помощь государства в виде материнского капитала является справедливой благодарностью российским семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» Алена Водонаева выразила мнение, что деньги от государства стремятся получать «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

Это не первое скандальное высказывание Водонаевой. Ранее она обрушилась с критикой на российские многодетные семьи, написав, что «необразованному быдлу» не стоит «рожать этому государству рабов».

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