Токио, , 07:01 — REGNUM Подавляющее большинство граждан Японии считают сохранение в стране высшей меры наказания необходимым, следует из опубликованных 18 января результатов правительственного исследования.

«Неизбежным» использование смертной казни считают 81% респондентов. 9% опрошенных высказались за отмену в Японии высшей меры наказания, которая осуществляется через повешение.

57% респондентов считают, что в случае отмены смертной казни «боль пострадавших и их семей не утихнет». 54% — что «чудовищные преступления должны оплачиваться жизнью».

Правительство Японии провело опрос об отмене смертной казни в ноябре 2019 года. В исследовании общественного мнения приняли участие 3 тысячи человек.