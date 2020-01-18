Москва, , 06:57 — REGNUM В субботу, 18 января, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 19 января в Москве будет облачно с прояснениями, −2… −0 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра составит 4−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °С днём, −4… +1 °С ночью.

В воскресенье, 19 января, днём в столице ожидается 0… +2 °С. По области −3… +2 °С.