Москва, , 04:52 — REGNUM Тарифы на парковку на некоторых улицах Москвы будут изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В основном, изменения затронут центральные улицы столицы. Так, на парковках улиц Верхняя Красносельская и Гаврикова тариф снизится с 60 до 40 рублей в час. Коррекция цен также распространится и на те случаи, при которых был установлен широкий диапазон стоимости места. Кроме того, с 17 февраля 2020 года платные парковки появятся еще на 80 улицах столицы.

С подробной информацией можно ознакомиться на информационных ресурсах транспортного комплекса Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, первые платные парковки в Москве появились в ноябре 2012 года. В городе обустроено более 81,8 тыс. платных парковочных мест.

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