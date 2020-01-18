Красноярск, , 03:49 — REGNUM В субботу, 18 января, в Красноярске будет облачно, временами небольшой снег с метелью, температура воздуха −5… −3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь праздника Крещения Господня, с 18 по 19 января, ожидается похолодание до −14… −12 °С, а по некоторым прогнозам и до — 18 °C.

Скорость юго-западного ветра 4−6 м/с. На порывах ожидаются усиления ветра до 15−18 м/с, а по некоторым прогнозам до 20−25 м/с. Давление 732 мм рт. ст.

В воскресенье, 19 января, в Красноярске ожидается до — 8 °C днём и до — 19 °C ночью.