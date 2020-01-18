Пхеньян, , 02:18 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу почтил память участницы корейской революции Хван Сун Хи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что северокорейский лидер посетил прощальную церемонию с революционеркой, которая скончалась 17 января в возрасте 100 лет. Его сопровождали заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи.

«Уважаемый высший руководитель выразил глубокие соболезнования членам семьи покойной и тепло утешил их», — говорится в заявлении.

Участница борьбы с японскими оккупантами и корейской революции Хван Сун Хи скончалась 17 января в Пхеньяне в результате острого воспаления легких. Последние годы жизни революционерка занимала должность директора Музея корейской революции в северокорейской столице.