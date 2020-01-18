Катманду, , 01:04 — REGNUM Получивший титул самого маленького человека в мире уроженец Непала Хагендра Тапа Магар скончался в возрасте 27 лет. Об этом 17 января сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

В последние время мужчина страдал от проблем с сердцем, а также болел астмой и пневмонией. Кроме того, ранее он потерял способность ходить.

Рост Магара составлял 67,08 см. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году. В 2011 году назначен послом доброй воли Непала по вопросам туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года умер Чандра Бахадур Данги — выходец из Непала, который с ростом в 54,6 сантиметра, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький из когда-либо живущих людей.

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