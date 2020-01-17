Ростов-на-Дону, , 23:55 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону состоится показательное кормление слонов, посвящённое дню рождения слонёнка. Эколь исполнится три года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе зоосада.

В настоящее время зоологи готовят животных к торжественному мероприятию. Ожидается, что в качестве подарка слонёнку преподнесут праздничный торт. По традиции он будет приготовлен из овощей и фруктов.

ИА REGNUM напоминает, что слонёнок появился на свет в ростовском зоопарке в январе 2017 года. Имя новому обитателю придумали жители Ростова-на-Дону в рамках объявленного конкурса.