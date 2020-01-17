Токио, , 23:55 — REGNUM The Pokemon company выложила в сеть так называемое ASMR-видео (видео, вызывающее приятные ощущения), в котором показывается спящий у костра покемон Чармандер. Ролик был опубликован 17 января на YouTube-канале компании.

Длительность видео составляет 30 минут. В самом начале ролика Чармандер просыпается и зажигает костёр своим огненным хвостом, а затем снова засыпает.

Аббревиатура ASMR расшифровывается как Autonomous sensory meridian response (Автономная сенсорная меридиональная реакция). Этим термином в сети обозначают феномен восприятия, при котором люди ощущают приятные покалывания в коже головы и других частях тела при просмотре определённого видео или прослушивания аудио.

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