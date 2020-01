Токио, , 23:41 — REGNUM Полная версия манги-приквела к игре Sekiro: Shadows Die Twice выйдет в Японии 27 февраля 2020 года. Об этом 17 января сообщил журнал PC Gamer.

Её сюжет рассказывает об истории Ханбэя Бессмертного — игрового персонажа, который позволяет геймерам практиковаться во владении оружием без какого-либо риска.

Побочная сюжетная линия Ханбэя стала одной из самых популярных у геймеров, манга даёт необходимый контекст и объясняет, как этот герой оказался вовлечённым в события Sekiro: Shadows Die Twice.

Напомним, релиз Sekiro: Shadows Die Twice состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 22 марта 2019 года. Этот проект получил премию «Игра года» в соответствующей номинации The Game Awards.

