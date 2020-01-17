Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Многопользовательская игра Hunt: Showdown в жанре королевской битвы получит одиночный PVE-режим (Player versus environment — игрок против управляемых компьютером персонажей). Об этом 17 января сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что разработчики из Crytek пока что не объявили дату запуска этого режима, ожидается, что это произойдет в 2020 году. В ближайшее время выйдет обновление 1.2 к игре, в котором появятся случано собранные команды из трёх игроков, улучшенное руководство, новые игровые персонажи и новые инструменты.

Дата релиза Hunt: Showdown на платформе PS4 запланирована на 18 февраля 2020 года, на ПК и Xbox One игра вышла 22 февраля 2018-го. Геймерам предлагается выступить в роли члена Охотничьей ассоциации, которая в конце XIX века борется с чудовищами на территории США.

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