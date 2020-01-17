Гарленд, , 23:17 — REGNUM В сеть выложили тизер-трейлер предстоящей игры Kingpin: Reloaded, которая станет ремастером (игра с обновлённой графикой) популярной игры 1999 года Kingpin: Life of Crime. Ролик был опубликован 17 января на YouTube-канале студии 3D Realms.

«Классический шутер 1999 года вернулся!», — такие слова разработчики разместили в описании к видео. Они также сообщили, что ремастер игры выйдет на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в конце 2020 года.

Напомним, релиз Kingpin: Life of Crime состоялся более 20 лет назад, 30 июня 1999 года. По сюжету игры главный герой мстит могущественному боссу гангстеров.

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