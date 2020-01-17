Ижевск, , 22:08 — REGNUM В Ижевске 16 и 17 января были побиты температурные рекорды, установленные в 2015 году. Тогда температура воздуха днем составляла 0,9 °С, накануне столбики термометров поднялись до 1,4°С, сообщает Удмуртский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни температурный фон будет выше климатических норм на 10−13 °С. Ожидаются небольшие осадки, по утрам может быть туман, на дорогах гололедица.

К празднику Крещения похолодает до — 1… — 5 °C. В дальнейшем температура будет снижаться и достигнет минимума к ночи 21 января, когда ожидается около — 10… — 15 °C. Затем вновь прогнозируется потепление.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в европейской части России оттепель выйдет на пик, тогда как на востоке продолжится похолодание. Причина контрастов заключается в том, что над территорией России сейчас столкнулись два мощных атмосферных образования: система атлантических циклонов и азиатский антициклон.