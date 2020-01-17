Москва, , 21:57 — REGNUM Церемония торжественной передачи России на хранение кисетов с землёй с могил советских воинов в шести странах Европы состоялась в Москве в Центральном Академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Об этом 17 января сообщили журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Землю с могил советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны, передали из Австрии, Италии, Молдавии, Нидерландах, Румынии и Хорватии. На территории этих стран находятся более 535 захоронений, в которых покоятся свыше 172 тыс. советских воинов.

По словам замминистра обороны Андрея Картаполова, когда земля с могилы погибшего воина возвращается на Родину, это символизирует «воссоединение духа, воссоединение частицы этого воина со своей Родиной, за которую он сложил свою голову». Как пояснил Картаполов, таким образом восстанавливается историческая справедливость.

Земля с могил советских воинов помещается в специальный контейнер-«солдатский кисет», а затем закладывается в гильзу от артиллерийского снаряда. После этого гильзы будут установлены на территории мемориального комплекса вокруг главного храма Вооруженных сил России, который возводится в парке «Патриот» в Подмосковье.

Всероссийская акция под называнием «Горсть памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы. Всего в рамках акции планируется привезти землю с могил советских воинов из 40 стран мира. В России уже собрана земля с 15 тысяч воинских захоронений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ступени главного храма ВС России будут отлиты из немецкого оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны, найденных в Ленинградской области.

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