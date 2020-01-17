Париж, , 21:11 — REGNUM Всемирно известный французский модельер Жан-Поль Готье объявил о том, что шоу в театре «Шатле», посвящённое полувековой истории работы модельера в отрасли, станет для него последним. Соответствующее заявление модельер сделал в проморолике, опубликованном в его официальном аккаунте в Twitter.

«Сейчас я должен тебе «слить» кое-что: это будет мое последнее дефиле «от-кутюр», мое последнее шоу Gaultier Paris», — говорится в видео.

Отмечается также, что шоу в парижском театре состоится 22 января.

В апреле 2020 года Жан-Поль Готье отметит свой 68-й день рождения.