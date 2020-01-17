Киев, , 21:07 — REGNUM Тела граждан Украины, погибших при катастрофе Boeing 737 в Иране, будут доставлены на родину 19 января. Об этом сообщается на странице авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Facebook.

«Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются на Украину в воскресенье», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что церемония почтения памяти погибших состоится в терминале В международного аэропорта «Борисполь».

Напомним, 8 января при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране погибли 176 человек. Иранские военные признали, что самолёт был непреднамеренно сбит ракетой ПВО в ходе нанесения ударов по военным базам США в Ираке.

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