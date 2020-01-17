Неаполь, Италия, , 20:54 — REGNUM Итальянские мафиозные организации проявляют всё больший интерес к видам бизнеса, связанным с вывозом и переработкой отходов, передает Sky в пятницу, 17 января, со ссылкой на заявление национального антимафиозного управления.

Организованные преступные сообщества пытаются получить доступ к соответствующим подрядам, особенно в крупных городах страны.

При этом число правонарушений в сфере экологии и природопользования в Италии неуклонно растет, отметили также специалисты управления.