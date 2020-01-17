Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Microsoft запустила глобальное тестирование своего облачного игрового сервиса, который даёт возможность играть владельцам Xbox в игры из их библиотеки на смартфонах. Об этом 17 января сообщил портал Engadget.

Теперь все участники программы тестирования Xbox, проживающие в странах, в которых компания осуществляет поддержку Xbox One, могут посмотреть на работу нового сервиса.

Стоит отметить, что для этого им нужно будет выполнить несколько условий: смартфон должен работать под управлением Android Marshmallow, а геймеры должны иметь беспроводной Bluetooth-контроллер Xbox One и доступ к высокоскоростной беспроводной сети.

Напомним, первый этап тестирования этого сервиса Microsoft запустила в октябре 2019 года. Тогда доступ к нему получили участники программы тестирования, проживающие в США и Великобритании. Стоит отметить, что этот сервис Microsoft и проект компании Project xCloud — не одно и то же.

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