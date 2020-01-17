Самара, , 20:27 — REGNUM Департамент охоты и рыболовства Самарской области выпустил приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов». Документ опубликован на портале ведомства.

Отмечается, что приказ подготовлен в целях содействия в обеспечении авиационной безопасности при организации полетов воздушных судов в районе международного аэропорта «Курумоч».

В документе указано, что отстрел можно производить из засады, с манком, в том числе электронным, в число мероприятий включено уничтожение гнезд ворон серых. Его необходимо провести на территории 13 охотничьих угодий в период с 15 января по 31 декабря 2020 года.

На этих площадках численность ворон составляет более 3,3 тыс. птиц, голубей — более 2,4 тыс. особей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа при взлете самолета А-321 компании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, которые в результате этого отказали. Самолет, направлявшийся в Симферополь, удалось посадить в кукурузном поле, при этом никто из 224 пассажиров не пострадал, сам же самолет получил значительные повреждения.

Позднее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в промежуточном окладе о расследовании ЧП подтвердил, что причиной отказа обоих двигателей самолёта стало попадание в них птиц.