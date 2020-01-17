Архангельск, , 20:04 — REGNUM Глава Архангельска Игорь Годзиш положительно оценил первые итоги работы нового регионального оператора по обращению с отходами. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Хочу поблагодарить и регоператора и перевозчиков за хороший уровень организации работы, стремление к взаимодействию. Мы ожидали больших трудностей в первые дни вхождения в новую схему, но удалось решить многие из них оперативно. Были предсказуемы и те сложности, которые возникли после праздников. Оптимизация работы транспортных компаний, замена контейнерного парка — эти меры должны принести свои плоды. Закупка контейнеров — как стандартных, так и больших бункеров — в Архангельске будет продолжена. А в дальнейшем нам необходимо решить вопрос с отсеками для крупногабаритных отходов: как бы часто не вывозился мусор, все равно именно здесь остается ощущение захламленности. Мы будем искать альтернативу таким открытым отсекам», — заявил Игорь Годзиш.

По словам директора «ЭкоИнтегратор» Анатолия Назарова, оператору пришлось столкнуться с трудностями: организация «Спецтехслужба» отказалась заключать договор на перевозку и произвела изъятие своего контейнерного парка, а закупка нового зависит от собираемости платежей. В настоящее время оператор продолжает заключать договора на вывоз мусора и пытается выявить скрытых «образователей отходов» среди юридических лиц и выставить им счета.

«Первая декада января показала, что колоссальных рисков мы избежали. За что благодарны правительству области, муниципалитетам и регоператору, который оказался готов к конструктивному диалогу. Сложностей остается немало, но при этом мы нацелены на удовлетворение интересов жителей. Они хотят видеть изменения в сфере обращения с отходами, чистые площадки. И наша общая задача — достичь этих положительных изменений», — заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Иван Новиков.

Напомним, 1 января в Архангельской области начал работу новый оператор по обращению с отходами. В первые же дни ему пришлось решать проблему с вывозом мусора — некоторые перевозчики просто не вышли на маршрут.