Самара, , 19:34 — REGNUM В Самарской области на территории Кошкинского района выявлен случай заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В лесной зоне, на большом удалении от населённых пунктов были обнаружены три павших кабана. По итогам лабораторных исследований трупов животных был выявлен ДНК вируса АЧС.

Мероприятия по недопущению распространения заболевания и ликвидации очага контролируются управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время самым опасным по АЧС регионом в мире является Южная Корея. Там последовательно было зафиксировано заражение вирусом 81 дикого животного.