Архангельск, , 19:19 — REGNUM В Архангельской области к 75-летию Великой Победы нескольким школам присвоят имена защитников Отечества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, с такой инициативой выступили образовательные учреждения.

Так, школе №26 планируется присвоить имя Владимира Дмитриевича Никитова — военного летчика, погибшего в июле 1944 года во время выполнения особого задания командования фронта.

Школа №95 будет носить имя Героя Советского Союза Петра Георгиевича Лушева. Петр Георгиевич окончил эту школу в 1941 году. Сразу после начала Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.

Средней школе №49 планируется присвоить имя Владимира Федотовича Чуданова — первого директора, участника Великой Отечественной войны. Он был награжден медалью «За отвагу», а также орденом Красной Звезды.

Школа №34 выступила с инициативой о присвоении имени своего выпускника Алексея Ивановича Клепача. С сентября 1942 года он воевал в составе 12-й бригады морской пехоты, которая дислоцировалась на полуострове Рыбачий.

Школе №12 планируется присвоить имя Героя Российской Федерации, генерал-полковника Игоря Валентиновича Коробова. Школа располагается в Талажском авиагородке, где дислоцировался 518-й истребительный полк, в котором служил военный/