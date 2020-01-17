Москва, , 19:08 — REGNUM Тверской суд Москвы 17 января арестовал скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении 15 миллионов рублей членами секты «бога Кузи», сообщает Интерфакс.

Мера пресечения в отношении Чеботаревой избрана на срок до 2 марта. Обвинения против артистки пока не выдвинуты, она проходит по делу как подозреваемая.

Защита артистки просила избрать для неё меру пресечения в виде домашнего ареста в квартире другой фигурантки дела — Жанны Фролушкиной, которая уже была осуждена по делу «бога Кузи» и вышла на свободу.

Чеботареву задержали 15 января сразу же после допроса. Следствие считает, что скрипачка участвовала в хищении денежных средств и являлась членом деструктивной секты.

Ранее 17 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве были задержаны семеро адептов секты «бога Кузи» по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей.

В 2015 году в Москве сотрудниками правоохранительных органов был задержан 37-летний глава секты Андрей Попов по кличке «бог Кузя», а также ряд его последователей. Следствие доказало, что в период с 2005—2015 годы Попов и адепты его секты обманывали прихожан, выдавая себя за служителей православных храмов. Лже-священники собирали деньги якобы на богослужения.

В июле 2018 года лидер секты Попов и трое его сподвижников были признаны виновными в совершении данных преступлений.

Позднее, в конце 2018 года, полиция задержала «теневого» лидера секты «бога Кузи». Им оказался 59-летний уроженец Омска Юрий Цукерман, на его счетах было обнаружено 215 миллионов рублей.