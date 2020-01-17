Ульяновск, , 19:05 — REGNUM В Ульяновской области в Год памяти и славы реализуют ряд просветительских проектов, где особое внимание будет уделено книгоизданию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

К 75-летию Великой Отечественной войны Государственный архив новейшей истории Ульяновской области готовит к публикации «Письма с фронта: треугольники судьбы». Военная корреспонденция собиралась во всех муниципальных образованиях, также принимались документы из семейных архивов, музеев, библиотек. В сборник войдут более 800 фронтовых писем, адресованных родным, друзьям и знакомым.

Кроме того, планируется издать сборник «Эвакуация: трудный путь к Победе». В него войдут документы, которые долгое время считались секретными.

Также в планах архивистов — проект «Моя история». Для его реализации будут привлечены волонтёры, которые будут помогать изучать семейные архивы, составлять и генеалогическое древо. Архивисты проведут для добровольцев мастер-классы и обучающие семинары по работе с архивными документами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в Год памяти и славы пройдет свыше 200 крупных мероприятий. Мероприятия стартовали 7 ноября 2019 года и приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в Поволжье в рамках 75-летия Победы планируется провести около 1300 мероприятий.

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