Ашхабад, , 18:50 — REGNUM В Балканской, Лебапской и Дашогузской областях Туркмении запретили ученикам и педагогам использовать современные мобильные телефоны на территории школ, передает «Азатлык».

О введении новых ограничений руководство образовательных учреждений уже проинформировало родителей, сообщив им о том, что недавно был выпущен соответствующий указ.

При этом школьные директора и учителя рассказывают о том, как смартфоны негативно влияют на учебный процесс и воспитание школьников. В качестве примера приводится ситуация, когда в одной из школ Туркменабада среди учеников и преподавателей были выявлены те, кто на телефонах смотрели порнографические материалы.

Отмечается, что запрет касается только современных мобильных телефонов. Педагоги предлагают родителям купить детям простые телефоны, которыми можно пользоваться только для телефонных звонков.