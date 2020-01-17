Москва, , 18:51 — REGNUM Бывшая модель и телеведущая Алёна Водонаева, заявившая на своей странице в Instagram, что выплаты за рождение детей будут стимулировать рождаемость среди «быдла», повторила свою позицию в более мягкой форме в эфире федерального телеканала. Она выступила при помощи телемоста в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я хочу, чтобы у нас в стране семья из двух молодых людей на свою зарплату могли родить ребенка и обеспечить его. Я хочу, чтобы этот материнский капитал, который предложил президент, был бонусом для семей, а не единственным поводом рожать для людей с низкой социальной ответственностью, которые пьют, не работают, рожают, чтобы получить материнский капитал», — заявила Водонаева.

Присутствующий на телепередаче депутат Госдумы РФ Константин Затулин («Единая Россия») поинтересовался у женщины, каким образом она видит возможность определять «нормальных и ненормальных людей», чтобы решать, кому выдавать соцпомощь.

«Я бы на уровне государства всех уровняла и не давала бы материнский капитал за роды. Я считаю, все должны работать нормально и рассчитывать на свою зарплату. Потому что всплеск родов будет в очень нехороших слоях населения. И через 20−25 лет мы это увидим», — ответила Водонаева.

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