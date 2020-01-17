Калининград, , 18:21 — REGNUM В Калининградской области в 2019 году в целом среди населения снизилось количество отравлений спиртосодержащими продуктами, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. За год всего зарегистрировано 167 случаев острых отравлений. Это в 1,2 раза меньше, чем в 2018 году.

В основном такие отравления диагностировались у взрослого населения региона, в возрасте 18−70 лет — 71,8% от всех случаев. Однако увеличилось число отравлений в группах подростков и детей. За год зафиксировано 19 случаев отравлений у подростков 15−17 лет (в 2018 году — только 5 случаев) и в группе детского населения 0−14 лет — 28 случаев против 19 отравлений в 2018 году.