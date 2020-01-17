Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Куйбышевский районный суд Петербурга поддержал ходатайство следствие и отправил известного московского адвоката в СИЗО. Он проходит по уголовному делу как посредник, обещавший урегулировать вопрос в Арбитражном суде Московского округа, сообщает 17 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Адвокату Адвокатской палаты Москвы Игорю Николаенко вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ — пособничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере. По версии следствия, адвокат знал, что в Девятом арбитражном апелляционном суде рассматривается дело ООО «Юнайтед Мультимедиа Проджекс» к ООО «Эшелон фильм» о взыскании долга по лицензионным договорам и неустойки за просрочку оплаты в размере более 46 млн рублей.

По версии следствия, рассчитывая на то, что у представителей ответчика есть крупные суммы денежных средств, а компания заинтересована в принятии в ее пользу судебного решения в апелляционной инстанции, Николаенко, не позднее 25 июня 2019 года, предложил представителю ответчика передать через него, как посредника, взятку в 8 млн рублей. Деньги предназначались неустановленным должностным лицам Девятого арбитражного апелляционного суда.

Помимо этого, считает следствие, Николаенко знал, что в Девятом арбитражном апелляционном суде рассматривается другое дело между теми же сторонами о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения лицензионных договоров. Он предложил представителю той же компании передать через него еще одну взятку на ту же сумму.

По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.

Как сообщают правоохранительные органы, в четверг, 16 января 2020 года, подозреваемый получил лично 4 млн рублей и муляж денежных средств 5 млн рублей, после чего был задержан.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, по 15 марта 2020 года», — отметили в суде.

Добавим, Игорь Николаенко является партнером юридической компании «Хренов и партнеры». За плечами — диплом Кемеровского государственного университета, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, квалификация MBA. Имеет кандидатскую степень юридических наук, а основная специализация — банкротство, недвижимость, реструктуризация бизнеса, налоговое право.

До прихода в Коллегию в 2009 году Игорь Николаенко являлся заместителем генерального директора ООО «Компания «Базовый элемент», директором по правовым вопросам ЗАО «Главстрой», руководителем юридической службы ОАО «Саянский алюминиевый завод», членом советов директоров крупных промышленных предприятий.

Два года подряд, в 2017 и 2018 году, рейтингом юридических компаний и лучших юристов, составляемый изданием «Коммерсантъ», Николаенко отметили как ведущего юриста в категории «Реструктуризация и банкротство». В 2013, а также с 2015 по 2019 год он признавался одним из ведущих специалистов в областях «Арбитраж и медиация» и «Разрешение споров» по версии справочника Best Lawyers.