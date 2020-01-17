Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM Свердловский заповедник «Денежкин камень» в будущем может стать национальным парком. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, областное правительство уже подготовило и подало необходимые документы для оформления нового статуса.

Куйвашев назвал заповедник «нашим последним достоянием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «Денежкина Камня» вошли в экологическую некоммерческую организацию «Живой Шемур». Активисты хотят защитить уральские реки от загрязнения.

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