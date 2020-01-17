Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM В Петербурге создается экспозиция для нового филиала Музея обороны и блокады Ленинграда, расположенного в павильоне на территории Московского парка Победы.

Экспозиция, как рассказала директор мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, будет посвящена Ленинграду 1942 года.

«Когда город возвращался после первой блокадной зимы к прежней жизни, пытался себя привести в порядок, наладить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Потому что за первую зиму, конечно, в городе сложилась очень тяжелая ситуация и возникла угроза эпидемии. Мы хотим рассказать и об истории Кирпично-пемзового завода №1, который помог городу, печи которого работали как печи крематория», — пояснила Лезик.

По ее мнению, в Московском районе как прифронтовом в годы войны эта история будет наиболее хорошо преподнесена, потому что всего в 9 километрах от нынешней площади Победы проходила линия фронта.

Музей задумался не только об экспозиции, но и об автобусном экскурсионном маршруте по прилегающей территории, чтобы можно было показать, как и где сопротивлялся Ленинград врагу в годы Великой Отечественной войны.