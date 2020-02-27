Москва, 27 февраля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
27 февраля
27 февраля 1942 года войска Волховского фронта под давлением противника на любаньском направлении вынуждены были оставить деревню Красная Горка.
Силы Крымского фронта начали наступление с Керченского полуострова на город Карасубазар.
27 февраля 1943 года Ставка приказала правому крылу Юго-Западного фронта отойти за реку Северный Донец и организовать оборону по её левому берегу.
Красная армия в боях под Курском заняла несколько населённых пунктов.
27 февраля 1944 года завершилось наступление под Ленинградом и Новгородом войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при содействии артиллерии и авиации Краснознаменного Балтийского флота, авиации дальнего действия и партизанских отрядов. В результате была полностью освобождена Ленинградская область и частично — Калининская область.