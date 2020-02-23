Москва, 23 февраля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
23 февраля
23 февраля 1942 года в честь 24-й годовщины Красной армии был издан приказ №55 Наркома Обороны Иосифа Сталина, в котором подчёркивалось: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся».
23 февраля 1943 года завершилась Краснодарская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта. Советские части освободила Краснодар, разгромили две пехотные дивизии противника и отбросили противника от Краснодара на 60−70 км.
Красная армия освободила города Сумы, Ахтырку, Лебедин и Малоархангельск.
23 февраля 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта освободили более 150 населенных пунктов юго-западнее озера Ильмень.
Силы Ленинградского фронта захватили хорошо укрепленный узел сопротивления противника, посёлок Струги Красные.
23 февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта заняли город и крепость Познань после месяца осады.