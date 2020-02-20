Москва, 20 февраля 2020, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
20 февраля
20 февраля 1942 года в районе Демянска войска Северо-Западного фронта окружили крупную группировку войск противника.
20 февраля 1943 года танковые части противника непрерывно атаковали войска Юго-Западного в районе севернее Красноармейского.
Красная армия на Украине освободила города Павлоград и Антрацит.
20 февраля 1944 года корабли и авиация Северного флота начали вторую комбинированную операцию на коммуникациях противника у побережья Северной Норвегии.
20 февраля 1945 года войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии с боями наступали северо-западнее города Лученец, одновременно отражая крупные атаки противника на северном берегу Дуная восточнее города Комарово.