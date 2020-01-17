Балашиха, Московская область, , 17:56 — REGNUM Дополнительная маркировка была нанесена на побывавший в угоне автомобиль впервые в России после вступления в силу постановления правительства. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Госавтоинспекции России.

Маркировка была нанесена на автомобиль, побывавший в угоне, у которого были изменены маркировочные обозначения (VIN-код). После возврата владельцу автомобиль прошёл технические экспертизы, был идентифицирован и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.

Процедура была впервые проведена после вступления в силу постановления правительства РФ, касающегося требований к дополнительной маркировке. Наносили маркировку в предприятии в подмосковной Балашихе.

В постановлении правительства, которое вступило в силу с 1 января 2020 года, прописаны требования к дополнительной маркировке. Такая маркировка может быть нанесена в случае, если была подделана, скрыта или уничтожена злоумышленниками, либо повреждена из-за коррозии либо ремонта.

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