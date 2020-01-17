Кейптаун, , 17:41 — REGNUM Сбой в работе интернета произошёл в ряде африканских государств на западе и юге континента, передаёт 17 января SABC.

Уточняется, что интернет отключили из-за аварии на трансконтинентальном телекоммуникационном кабеле WACS в ЮАР.

Помимо ЮАР, перебои с интернетом наблюдаются в Анголе, Нигерии, Намибии, Камеруне, Гане, Демократической Республике Конго, Того, Кот-д'Ивуар и Кабо-Верде.

Напомним, Западноафриканская кабельная система протяженностью в 14 530 км, которая оказалась повреждена, проложена по дну Атлантического океана из Великобритании к ЮАР и работает уже восемь лет.